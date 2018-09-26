Посольство КНДР в России опровергло сообщение о казино на его территории

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Посольство КНДР в Москве опровергло сообщения о том, что ликвидированное на прошлой неделе подпольное казино находилось на территории дипмиссии.

"Мы категорически опровергаем эти сообщения СМИ", — заявили РИА Новости в посольстве КНДР.

Ранее источник в правоохранительных органах столицы сообщил РИА Новости, что одно подпольное казино из числа ликвидированных в Москве на прошлой неделе располагалось в здании посольства Северной Кореи в Москве.

Ранее Следственный комитет (СК) России сообщал о задержании более 100 человек в рамках нового "игорного дела" в Москве. Следствие утверждает, что удалось ликвидировать одно из крупнейших организованных преступных сообществ, занимавшихся организацией незаконного игорного бизнеса в Москве, с ежемесячным оборотом в сотни миллионов рублей. По данным СК, всего была пресечена незаконная деятельность 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях.

По данным следствия, с мая 2016 года предполагаемые члены группы под видом легальной деятельности букмекерской конторы ООО "Панорама", работающей под вывесками "ГринБет", "ЮнионБет", "ВинЛайн", незаконно проводили азартные игры вне игорных зон с использованием игрового оборудования.

Предполагаемые лидеры ОПС проживали в престижных загородных поселках московского региона, использовали автомобили премиум-класса с машинами сопровождения. Уголовное дело возбуждено об организации преступного сообщества и участия в нем. Также в одном производстве объединено 12 уголовных дел об организации незаконной игорной деятельности, уточнили в СК.

Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму.