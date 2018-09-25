Жириновский заявил, что готов встретиться с представителями СБУ в Москве

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встретиться с представителями службы безопасности Украины, пообещав лично встретить их на Киевском вокзале в Москве.

Служба безопасности Украины вызывает в четверг на допрос в качестве подозреваемого, а также для вручения обвинительного акта лидера ЛДПР Владимира Жириновского, говорится в повестке, опубликованной в официальном издании "Урядовый курьер".

"Приглашали. Я им сказал, приезжайте, пожалуйста, на Киевский вокзал, я вас встречу здесь. Ресторан "Украина". Посидим, поговорим. То есть они возбудили уголовное дело против меня, Зюганова, Миронова, когда мы стали оказывать гуманитарную помощь защитникам Донбасса. Пусть приглашают, пожалуйста, нет проблем. Мы готовы встретиться", — сказал Жириновский во вторник в ходе лекции для студентов НИУ ВШЭ.

Ранее Шевченковский районный суд Киева разрешил проведение заочного досудебного расследования в отношении Жириновского и еще двух депутатов Госдумы РФ. Их подозревают в "финансировании терроризма", поскольку, по данным Генпрокуратуры Украины, они призывали собирать средства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

Власти Украины ранее уже пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела: такие юридические шаги были предприняты, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской, командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения украинской стороны не имели.