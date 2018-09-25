Следствие направит в суд дело чиновников мэрии Уфы, нанесшим ущерб бюджету

УФА, 25 сен — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела против двух высокопоставленных чиновников из уфимской мэрии, которые нанесли бюджету ущерб в размере 1,6 миллиарда рублей, сообщили в СУСК по Башкирии.

В превышении должностных полномочий обвиняются 47-летний начальник управления капитального строительства администрации Уфы и 47-летний первый заместитель мэра города. Во время расследования чиновники были уволены с высоких должностей.

Ранее следствие сообщало, что при реализации федеральной программы "Жилище" по переселению уфимцев из жилья, подлежащего сносу и реконструкции, с 2008 по 2015 годы город заключил договоры с юридическими лицами на расселение людей из непригодного жилья за счет инвесторов.

Впоследствии должностными лицами администрации с превышением их полномочий некоторые из домов были включены и в региональную программу по сносу ветхого жилья, что повлекло необоснованное выделение 1,6 миллиарда рублей на предоставление жилья из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

По данным СК по Башкирии, свою вину в совершении преступления обвиняемые не признали. В ходе следствия арестовано имущество одного из обвиняемых на сумму свыше 20 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела из бюджета муниципального образования городской округ город Уфа в "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", которая финансируется из бюджета РФ, возвращено более 500 миллионов рублей, информирует ведомство.

"Следствие завершило расследование уголовного дела, после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении регионального следкома.

В понедельник следственные органы Башкирии сообщали о расследовании другого дела против чиновника уфимской мэрии. В халатности заподозрены сотрудники управления жилищного хозяйства городской администрации, которые, по версии следствия, бесплатно отдали муниципальную квартиру стоимостью 3,5 миллиона рублей дочери бывшего федерального инспектора по Башкирии. Ранее глава региона Рустэм Хамитов заявил об уходе в отставку мэра Уфы Ирека Ялалова по собственному желанию. Региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло градоначальника сенатором от Башкирии.