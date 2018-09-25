В пострадавших от паводка районах Приморья начали снимать режим ЧС

Здание, затопленное в результате паводка в Приморье

Здание, затопленное в результате паводка в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, который ввели в районах Приморья после масштабного паводка в августе-сентябре этого года, сняли на трех территориях края, сообщает администрация региона.

"В трех муниципалитетах Приморья снят режим чрезвычайной ситуации – в Хорольском, Чугуевском и Кировском районах. Региональный режим ЧС продолжает действовать в границах 14 муниципальных образований: Уссурийского городского округа, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Тернейского, Черниговского, Шкотовского, Яковлевского, Пожарского, Ханкайского районов", — говорится в сообщении.

В двух районах введены режимы ЧС межмуниципального и муниципального характера: в Пограничном районе и Лесозаводском городском округе.

Власти сообщают, что сейчас на отдельных участках рек центральных, западных, восточных районов отмечаются колебания уровня воды до 0,2 метра. На остальных реках края продолжается спад уровня воды. Подтоплена пойма реки Илистая в Черниговском районе.

По данным на 25 сентября, 5 799 семей получили компенсации за ущерб, нанесенный паводком. На эти цели из краевого бюджета направлено 74,3 миллиона рублей.

После тайфуна "Сулик" в августе в регионе размыло дороги, смыло несколько мостов, ряд сел оказались окружены водой. Вслед за "Суликом" в край пришел тайфун "Джеби", который принес на восток Приморья обильные ливни — до полуторамесячной нормы осадков.