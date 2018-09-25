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Происшествия

"Был тихий и спокойный": на Урале 20-летний парень убил и сжег школьницу

(обновлено: 08:06 25.09.2018)
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© Фото : предоставлено друзьями Алексея ЩербаковаАлексей ЩербаковАлексей Щербаков
© Фото : предоставлено друзьями Алексея Щербакова

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. В Свердловской области следователи разбираются в убийстве 17-летней девушки — ее обгоревшее тело обнаружили на садовом участке в минувшие выходные. Подозреваемого уже задержали, предъявили обвинение и на ближайшие два месяца отправили в СИЗО. РИА Новости попыталось выяснить, что послужило причиной жестокой расправы.

Неудачные отношения

Преступление, шокировавшее небольшой уральский поселок городского типа Сосьва, произошло в ночь с 22 на 23 сентября. "В субботу вечером Ирина (имя изменено. — Прим. ред.) пришла в гости к своему бывшему молодому человеку — 20-летнему Алексею Щербакову. Они встречались около месяца и буквально на днях расстались, — рассказывает РИА Новости Дарья, подруга погибшей. — Леша хотел возобновить отношения и вернуть Иру, но она не ответила взаимностью".

Виталий Мишин
© Фото : предоставленно родственниками погибшего
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Что именно случилось в квартире Щербакова, предстоит установить следствию. По словам местных жителей, в процессе выяснения отношений между молодыми людьми вспыхнула ссора. В итоге Алексей задушил школьницу, после чего решил избавиться от тела.

"По предварительным данным, он оттащил труп в огород, облил бензином и поджег, а затем сбежал, — сообщил РИА Новости глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров. — На его странное поведение обратил внимание один из местных жителей и сообщил в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали очень быстро".

По другой версии, распространяемой в социальных сетях, был еще один непосредственный свидетель преступления — школьник по имени Руслан, который якобы находился в квартире в момент ссоры и видел, как Щербаков задушил девушку шнуром. Руслану он приказал молчать, пригрозив расправой. Однако тот все равно обратился в полицию. Так это или нет, на данный момент неизвестно. Кроме того, по словам некоторых местных жителей, перед убийством девушку изнасиловали.

В СУ СКР по Свердловской области комментировать обстоятельства трагедии пока наотрез отказываются. В понедельник, 24 сентября, следователи подали в суд ходатайство с просьбой взять Щербакова под стражу на два месяца. "Предъявили обвинение по статье 105, часть первая — "Убийство". Статьи "Изнасилование" в документах, поступивших к нам ведомство, не значилось, — уточнила РИА Новости консультант Серовского районного суда Ксения Лушникова. — До 21 ноября молодой человек останется в СИЗО".

CC BY 3.0 / Ilia Krouglikov / Сосьва (Серовский район, Свердловская область)
CC BY 3.0 / Ilia Krouglikov /
Сосьва (Серовский район, Свердловская область)

По неподтвержденным данным, он отрицает причастность к случившемуся, однако следователи уже собрали достаточную доказательную базу для установления его вины.

В тихом омуте

Про обвиняемого известно, что он родился в поселке Сосьва. "С Лешей я знакома с детства — мы выросли в одном дворе, — говорит РИА Новости Виктория Шалбанова, знакомая Щербакова. — Знала его только с хорошей стороны: он был из благополучной семьи, после школы поступил в политехнический техникум в Североуральске. Получив среднее специальное образование, вернулся в поселок. Вроде бы собирался устроиться на пилораму".

По словам друзей, Щербаков всегда вел себя тихо и спокойно. В конфликты не вступал. "Алексей был уравновешенным и стеснительным. Правда, в последнее время злоупотреблял алкоголем и токсикоманил — нюхал бензин, — продолжает приятельница задержанного Мария. — В день убийства его видели в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, он пил, потому что сильно переживал из-за разрыва с Ириной".

Трудный возраст

Погибшая девушка также с рождения жила в поселке и училась в местной школе № 4. "До седьмого класса Ирина получала хорошие оценки, участвовала в конкурсах самодеятельности, — рассказывает РИА Новости директор учебного заведения Марина Молчанова. — Однако потом ее будто подменили — начала пропускать занятия, а затем и вовсе прекратила ходить в школу, дважды оставалась на второй год. По заявлению матери с сентября мы перевели ее на так называемое семейное обучение, то есть она училась по индивидуальной программе".

По словам Молчановой, семья у Ирины хоть и неполная, но вполне благополучная. Мать одна растила трех дочерей, с детства прививая им любовь к музыке.

"Она работает в местном Дворце культуры, поет в ансамбле. У Ирины тоже был очень хороший голос. Если бы она не связалась с плохой компанией, то могла бы добиться больших успехов, — продолжает Молчанова. — Мы не раз советовали ее матери обратиться к психологу, психотерапевту и даже наркологу. Но та, видимо, просто не могла с ней справиться. По-моему, девочка нуждалась в медикаментозном лечении, так как у нее были проблемы с психикой".

Подруги Ирины характеризуют ее как добрую и отзывчивую, всегда готовую прийти на помощь. Однако не скрывают, что несколько лет назад школьница пристрастилась к алкоголю, курила.

Похороны Ирины состоятся только после судебно-медицинской экспертизы. Пока тело девушки находится в морге Серовской городской больницы. Если вина Щербакова будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы, хотя не исключено, что статью могут переквалифицировать на более тяжкую.

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Ар Славински
Алексей был *уравновешенным* и стеснительным. Правда, в последнее время *злоупотреблял алкоголем и токсикоманил — нюхал бензин*

Комментарии просто поражают.
Пускай полиция разбирается убил не убил. Но уравновешенные люди не срываются в алкоголизм и штопор из-за разрыва в отношениях.
08:33
25.09.2018
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Max Shavrov
Подростки, конечно, быстро взрослеют, но причины их поведения не в малой степени произрастают из семейных отношений их родителей.
08:16
25.09.2018
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