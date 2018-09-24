Свыше 320 бригад "Мосводостока" перешли на особый режим работы

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Более 320 бригад ГУП "Мосводосток" в Москве в понедельник перешли на усиленный режим работы из-за ожидаемого ливня, сообщили в пресс-службе предприятия.
В пресс-службе уточнили, что в рамках подготовки к осеннему сезону были проведены обследование водосточной сети, ремонт и очистка водосточных колодцев, механизированная промывка водосточной сети и другие регламентные мероприятия.
При обнаружении скоплений воды жители могут обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу "Мосводостока" и оставить заявку на вызов бригады по телефону: 8 (495) 657-87-03.