Свыше 320 бригад "Мосводостока" перешли на особый режим работы

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Более 320 бригад ГУП "Мосводосток" в Москве в понедельник перешли на усиленный режим работы из-за ожидаемого ливня, сообщили в пресс-службе предприятия.

"В связи с выпадением обильных осадков в столице 24 сентября ГУП "Мосводосток" привлекло к дежурству более 320 бригад, в составе которых около 1020 сотрудников и порядка 330 единиц техники, в том числе специализированной техники для предупреждения появления временных скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях и оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в рамках подготовки к осеннему сезону были проведены обследование водосточной сети, ремонт и очистка водосточных колодцев, механизированная промывка водосточной сети и другие регламентные мероприятия.

При обнаружении скоплений воды жители могут обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу "Мосводостока" и оставить заявку на вызов бригады по телефону: 8 (495) 657-87-03.