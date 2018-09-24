В Югре проверяют магазин, где подростка закрыли в холодильном зале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сен — РИА Новости. Следователи в Сургуте (ХМАО) проверяют информацию о сотрудниках местного магазина, закрывших в холодильном помещении подростка, которого они подозревали в краже, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Телекомпания "СургутИнформТВ" в понедельник опубликовала на сайте видеозапись, на которой подросток жалуется, что работники магазина "Пятерочка" закрыли его в камере охлаждения. По словам юноши, его заподозрили в краже, обыскали и заперли в холодильном помещении. Сколько времени он там провел, не уточняется. Родители мальчика, как отмечает СМИ, подчеркнули, что полиция не выявила фактов кражи, но и действиями сотрудников магазина заниматься не стала.

"В связи с опубликованной информацией следственным отделом по городу Сургут… организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 127 УК РФ "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением", — говорится в сообщении следственного управления.

Отмечается, что следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, опросить персонал магазина, подростка, его родителей, а также очевидцев случившегося.

В прокуратуре Югры пояснили РИА Новости, что надзорное ведомство также изучает информацию, изложенную в СМИ.