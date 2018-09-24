Верховный суд Крыма перенес рассмотрение апелляции на приговор Балуху

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Верховный суд Крыма отложил рассмотрение апелляции на приговор Раздольненского суда республики Владимиру Балуху, осужденному к пяти годам лишения свободы за дезорганизацию деятельности госучреждений, передает корреспондент РИА Новости.
Подсудимый в зал заседания доставлен не был, планировалось организовать видеоконфенцию с симферопольским СИЗО, где он содержится на данный момент. Кроме того, на заседание не явился потерпевший по второму делу (от 5 июля 2018 года) в отношении Балуха, решение которого опротестовывают защитники. Защитники настаивали на присутствии подсудимого в зале суда, сообщив, что он отказывается от видеоконференции из СИЗО.
"Суд постановил судебное заседание отложить из-за отсутствия на заседании осужденного", — огласила решение судья Елена Спасенова.