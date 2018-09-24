В Сибири расследуют смерть мужчины, которого не спасли из-за ошибки врачей

КРАСНОЯРСК, 24 сен — РИА Новости. Следователи разбираются в обстоятельствах смерти жителя Красноярского края, который, несмотря на все усилия врачей, скончался после перенесенной операции, возможной причиной может быть неправильный диагноз, сообщает ГСУСК региона.

По предварительной версии следствия, 6 июля 2018 года житель поселка Инголь обратился в КГБУЗ "Шарыповская городская больница" филиал №1 с жалобами на боли в ногах, где ему неверно были выставлены диагнозы. По данным СК, на многочисленные требования направить пациента для дальнейшего лечения в медицинские учреждения Красноярска сотрудники больницы отвечали отказом.

"Из-за критического ухудшения самочувствия мужчина самостоятельно выехал для дальнейшего лечения в Красноярск, где его экстренно прооперировали по поводу атеросклеротической гангрены правой ноги. Однако за это время гангрена распространилась в верхнюю часть туловища из-за чего 28 июля мужчина скончался в больнице", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело предусмотренное частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, из больницы изъята медицинская документация, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.