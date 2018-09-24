Прокуратура в Подмосковье проведет проверку после пожара в Мытищах

Автомобили экстренных служб на месте пожара на складе в городском округе Мытищи Московской области. 24 сентября 2018

Автомобили экстренных служб на месте пожара на складе в городском округе Мытищи Московской области. 24 сентября 2018

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после пожара на складе в Мытищах и контролирует расследование уголовного дела, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что при пожаре на железобетонном складе площадью 1000 квадратных метров в городском округе Мытищи погибли два человека, в том числе ребенок, оба — граждане Узбекистана. Было возбуждено уголовное дело.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром, произошедшим на территории складского комплекса в городе Мытищи. По предварительным данным, площадь пожара составила около 1000 квадратных метров, есть погибшие и пострадавшие", — говорится в сообщении.

Отмечается, что причины пожара устанавливаются. В ходе проверки будет дана оценка законности действий собственников помещений и арендаторов. Прокуратура также контролирует расследование уголовного дела.