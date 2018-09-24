Экс-чиновника мэрии Читы подозревают в мошенничестве с имуществом города

КРАСНОЯРСК, 24 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего высокопоставленного чиновника администрации Читы и его знакомого предпринимателя, которых подозревают в крупном мошенничестве с городским имуществом, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Забайкальскому краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего высокопоставленного чиновника администрации города Читы и его знакомого из числа предпринимателей. Речь идет о злоупотреблении служебным положением, мошенничестве с городским имуществом", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения", пока по делу никто не задержан, ведутся следственные действия. По информации УФСБ, в городской администрации ведутся обыски и проводится выемка документов.