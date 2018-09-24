В Хабаровском крае женщину будут судить за жестокое обращение с дочерью

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Жительница Хабаровского края предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с 11-летней дочерью, которую она, в частности, в морозы оставила на улице, облив водой, и избила кочергой, сообщает прокуратура региона.

"И.о. прокурора Комсомольского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Она обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что обвиняемая не исполняла обязанности по воспитанию дочери: девочка часто пропускала школу, у нее не было необходимой одежды и школьных принадлежностей, а также отдельного спального места.

"Кроме того, 5 ноября 2017 года, разозлившись на то, что дочь зашла на кухню в тот момент, когда мать в состоянии алкогольного опьянения выясняла отношения с сожителем, женщина вывела ребенка на улицу, облила водой из ведра и оставила там. Постояв на улице некоторое время, девочка зашла в дом. Увидев, что мать с сожителем собираются обедать, попросила налить ей суп, за это обвиняемая выплеснула остатки супа в лицо ребенку, а затем нанесла несколько ударов кочергой по рукам и спине девочки", — сообщает прокуратура.

Обвиняемая вину признала. Уголовное дело направлено в Комсомольский районный суд для рассмотрения по существу. Жительнице края грозит до 3 лет лишения свободы. Решением суда обвиняемую лишили родительских прав. Решается вопрос о передаче девочки под опеку старшей сестры.