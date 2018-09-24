Noize MC прокомментировал инцидент на концерте в Волжском

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Обращений в полицию после концерта Noize MC (Ивана Алексеева) в городе Волжском Волгоградской области, на котором мужчина получил травму головы, не поступало, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.

"Никто в полицию не обращался (после концерта)", — сказал собеседник.

Ранее "Блокнот Волжского" написал, что к ним обратился местный житель Алексей Халстов, который 20 сентября с супругой был на концерте музыканта Noize MC в одном из ночных клубов города. После песни "Танцы", с его слов, солист бросил со сцены микрофон со стойкой в зал. Халстов получил травму головы и обратился за медицинской помощью. Он также сообщил, что намерен заявить в правоохранительные органы, если найдет видео инцидента.

Позже музыкант в своем Instagram сообщил, что узнал об инциденте от своей супруги по телефону. Он попросил прощения у потерпевшего. "Мне очень жаль, и я, конечно, виноват, хоть злого умысла в моих действиях и не было", — написал Алексеев, добавив, что бросить микрофон в зал – это акт доверия аудитории. При этом, по его мнению, пострадавший мог бы попытаться связаться с ним, а не "жаловаться в редакцию газеты".