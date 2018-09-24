Катер перевернулся на реке под Саратовом, двое погибли

САРАТОВ, 24 сен — РИА Новости. Катер перевернулся на реке Песчанка в Энгельсском районе Саратовской области, два человека погибли, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

"Вечером 22 сентября перевернулся катер "Казанка", внутри находились две женщины и мужчина. Одной из женщин удалось спастись, в камышах ее подхватили проезжавшие мимо рыбаки… Тела еще двоих людей обнаружены 23 сентября", — говорится в сообщении.

Обстоятельства выясняются, проводятся следственные мероприятия, отметили в МЧС.