Катер перевернулся на реке под Саратовом, двое погибли

08:4624.09.2018
(обновлено: 08:47 24.09.2018)
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САРАТОВ, 24 сен — РИА Новости. Катер перевернулся на реке Песчанка в Энгельсском районе Саратовской области, два человека погибли, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.
"Вечером 22 сентября перевернулся катер "Казанка", внутри находились две женщины и мужчина. Одной из женщин удалось спастись, в камышах ее подхватили проезжавшие мимо рыбаки… Тела еще двоих людей обнаружены 23 сентября", — говорится в сообщении.
Обстоятельства выясняются, проводятся следственные мероприятия, отметили в МЧС.