Под Новосибирском потушили крупное возгорание на складских помещениях

НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Пожарные в ночь на понедельник потушили крупное возгорание на складских помещениях в поселке Элитный под Новосибирском: площадь пожара составила 1,8 тысячи квадратных метров, сообщил на оперативном совещании в областном правительстве глава ГУМЧС по региону Виктор Орлов.

"Существовала угроза распространения огня на соседние здания. Погибших и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 1800 квадратных метров", — сказал он.

По данным на сайте управления, пожар в складских зданиях по улице Беломорская, 28 в поселке Элитный Новосибирского района Новосибирской области произошел в 02.30 местного времени понедельника (23.30 мск 23 сентября). Пожар был ликвидирован менее чем через два часа.

"В результате пожара по огнем повреждены частично склад №2 и №3, уничтожен склад №1", — говорится в сообщении. Пожар тушили 46 человек и 14 единиц техники.