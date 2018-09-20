Экс-мэр Ельца, угрожавший журналистам топором, получил условный срок

ВОРОНЕЖ, 20 сен — РИА Новости. Суд в Ельце Липецкой области приговорил бывшего мэра города Виктора Соковых к полутора годам лишения свободы условно за то, что он угрожал топором съемочной группе телеканала, сообщает в четверг управление судебного департамента региона.

В середине марта 2017 года Соковых, чьи родственники фигурируют в деле о незаконном обороте наркотиков, отказался от общения со съемочной группой программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия 1", а также повредил микрофон одного из журналистов. Как отмечали правоохранители, демонстрируя топор, 68-летний мэр угрожал расправой съемочной группе. Было возбужденно уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенного с насилием над журналистами, а равно с угрозой применения такого насилия".

Своими действиями Соковых причинил съемочной группе материальный ущерб на сумму более 22 тысяч рублей.

"Елецким городским судом оглашен приговор бывшему мэру Ельца Виктору Соковых. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 144 частью 3 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Судом назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно", — говорится в сообщении.

Следствие сообщало, что Соковых вину в совершении преступления не признал, выдвинув версию о провокации. Однако его доводы СК опроверг собранными доказательствами, в основе которых показания свидетелей и очевидцев, результатами очных ставок и видеозаписью конфликта.