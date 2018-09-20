Суд оставил под арестом экс-гендиректора компании-владельца "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 20 сен — РИА Новости. Кемеровский областной суд в четверг оставил под стражей бывшего гендиректора компании-владельца сгоревшего торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Юлию Богданову, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу Богдановой и ее адвоката на продление ареста и оставил ее без удовлетворения, решение суда первой инстанции (Центрального районного суда Кемерово) — без изменения", — сказал собеседник агентства.

Таким образом, экс-гендиректор "Кемеровского кондитерского комбината", которому принадлежала основная часть здания "Зимней вишни", пробудет под стражей до 24 ноября.

Сегодня же в областном суде запланировано рассмотрение аналогичной апелляции на продление ареста управляющей ТРЦ "Зимняя вишня" Надежды Судденок.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта и унес 60 жизней. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 12 человек, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.