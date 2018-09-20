Появилось видео с места крушения МиГ-31

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской области. Позднее в Сети появились кадры с места падения самолета. Видео размещено на YouTube.

На опубликованной записи видны горящие обломки самолета. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

Планово-тренировочный полет

Истребитель МиГ-31, потерпевший крушение в Нижегородской области, выполнял планово-тренировочный полет, оба летчика катапультировались, сообщили ранее в Минобороны.

"Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", — отметили в военном ведомстве.

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, самолет упал вблизи города Кулебаки. Он уточнил, что истребитель после падения взорвался и полностью сгорел.

Предыдущий инцидент с МиГ-31

В мае в Пермском крае у самолета МиГ-31, находившегося на взлетно-посадочной полосе, загорелся правый двигатель.

"Восемнадцатого мая 2018 года около 17.30 мск на аэродроме в Пермской области при движении по взлетно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя у самолета Миг-31. Экипаж выполнил экстренное торможение, двигатель потушен силами штатного пожарного расчета", — говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

По данным ЦВО, никто не пострадал. Самолет был без боекомплекта.

МиГ-31

МиГ-31 (по кодификации НАТО: Foxhound — лисья гончая) — советский и российский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан в ОКБ-155 (ныне ПАО "РСК "МиГ"") в 1970-х годах. Первый советский боевой самолёт четвёртого поколения.

Самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей.

Серийный выпуск этой машины начался в СССР в 1979 году. С тех пор модель неоднократно модернизировали. Последняя модернизация этих истребителей позволяет оснащать их новыми гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Всего на вооружении и хранении российской армии находится более 250 самолетов МиГ-31 в различных модификациях.