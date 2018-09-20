Появилось видео с места крушения МиГ-31

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской области. Позднее в Сети появились кадры с места падения самолета. Видео размещено на YouTube.
На опубликованной записи видны горящие обломки самолета. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.
Планово-тренировочный полет
"Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", — отметили в военном ведомстве.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, самолет упал вблизи города Кулебаки. Он уточнил, что истребитель после падения взорвался и полностью сгорел.
Предыдущий инцидент с МиГ-31
"Восемнадцатого мая 2018 года около 17.30 мск на аэродроме в Пермской области при движении по взлетно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя у самолета Миг-31. Экипаж выполнил экстренное торможение, двигатель потушен силами штатного пожарного расчета", — говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.
По данным ЦВО, никто не пострадал. Самолет был без боекомплекта.
МиГ-31
Самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей.
Серийный выпуск этой машины начался в СССР в 1979 году. С тех пор модель неоднократно модернизировали. Последняя модернизация этих истребителей позволяет оснащать их новыми гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Всего на вооружении и хранении российской армии находится более 250 самолетов МиГ-31 в различных модификациях.