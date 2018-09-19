На Кубани ректора подозревают в незаконной аренде парковки за счет бюджета

КРАСНОДАР, 19 сен — РИА Новости. Уголовное дело завели на ректора краснодарского института по подозрению в необоснованной оплате аренды парковки за счёт краевого бюджета на 34,3 миллиона рублей, сообщает региональный СУСК.

По версии следствия, в апреле 2017 года ректор Краснодарского краевого института дополнительного профессионального педагогического образования для проведения мероприятия в Краснодаре заключила госконтракт, "необоснованно оплатив аренду открытой парковки площадью более 6,8 тысяч квадратных метров по завышенной цене за счет средств краевого бюджета".

"В результате … бюджету Краснодарского края нанесен ущерб в размере свыше 34,3 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

В отношении ректора, которая подозревается в халатности с причинением особо крупного ущерба, возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, отмечает СУСК.