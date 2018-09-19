В Москве задержали более ста человек по новому "игорному делу"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Москве ликвидировали одно из крупнейших организованных преступных сообществ, долгое время занимавшееся организацией нелегального игорного бизнеса, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

В операции участвовали сотрудники московского управления СК вместе с управлением "К" СЭБ ФСБ, ГУЭБиПК МВД и полицией Западного и Юго-Восточного административных округов Москвы. В результате они пресекли деятельность 15 игровых клубов и казино, провели более 80 обысков, задержали более ста человек.

Сейчас задержанных проверяют на причастность к преступлениям, 47 из них следователи намерены предъявить обвинения. Удалось задержать и лидера группировки А. Бажанова.

По данным следствия, с мая 2016 года члены группировки под видом легальной деятельности букмекерской конторы ООО "Панорама", работающей под вывесками "ГринБет", "ЮнионБет", "ВинЛайн", незаконно проводили азартные игры вне игорных зон с использованием игрового оборудования.

Оборот преступного сообщества исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц. "Главари ОПС проживали в престижнейших загородных поселках Московского региона, для передвижения использовали автомобили премиум класса с машинами сопровождения, перелеты осуществляли на частных самолетах", — рассказала Иванова.

Уголовное дело возбуждено по статье об организации преступного сообщества и участия в нем. Кроме того, в одном производстве объединили 12 уголовных дел об организации незаконной игорной деятельности.

С 1 июля 2009 года игорный бизнес в России запрещен везде, кроме специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Позже президент Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму.