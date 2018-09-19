Спасатели потушили масштабный степной пожар в Оренбуржье

УФА, 19 сен — РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали природный пожар в Оренбургской области, который несколько суток угрожал распространиться на поселки, сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Утром в понедельник загорелась сухая трава и лесопосадка близ оренбургского Медногорска. В течение дня огонь приблизился к трем селам — Рысаево, Идельбаево и Сарбаево с населением около 400 человек. Серьезная угроза для жителей создалась в селе Сарбаево, огонь перекинулся на жилые дома и придомовые постройки. По уточненным данным, огонь повредил 14 зданий.

Проводилась эвакуация в селах Сарбаево и Рысаево. На тушении крупного пожара работали свыше 300 спасателей, были привлечены вертолет Ми-8 и самолет Ил-76, а также пожарный поезд. На место ЧС работали более ста спасателей из соседних регионов и Казахстана и два вертолета.

Во вторник утром пожар был локализован, спасатели проливали участки, где было тление травы.

"В среду в 08.30 (6.30 мск) полная ликвидация пожара. В настоящее время визуально на всех участках открытый огонь и тление отсутствуют, проводится наземная и авиационная разведка местности. По результатам проведения разведки будет принято решение о выводе группировки", — говорится в сообщении областного МЧС.

В пресс-службе губернатора региона сообщают, что огнем уничтожены четыре домовладения в селе Сарбаево, но люди не пострадали.

"В деревне Сарбаево огонь, перекинувшийся на заросли сухой травы на подворьях, уничтожил четыре нежилых домовладения, пустовавших от 10 до 15 лет. Также сгорел гараж жителя села, примыкавший к одному из нежилых подворий, и сено, складированное на краю деревни", — сообщили в пресс-службе главы области.

"Тушение было одной из самых масштабных операций сил МЧС и сотрудников областного департамента пожарной безопасности и гражданской защиты с участием военно-транспортной авиации. Сейчас никакой угрозы для жителей деревень Рысаево, Идельбаево и Сарбаево нет", — цитирует пресс-служба губернатора области Юрия Берга.

По данным синоптиков, на территорию Оренбургской области в среду пришел циклон дождей, температура воздуха от +28 спустилась до +12.