Спасатели потушили масштабный степной пожар в Оренбуржье

УФА, 19 сен — РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали природный пожар в Оренбургской области, который несколько суток угрожал распространиться на поселки, сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.
Проводилась эвакуация в селах Сарбаево и Рысаево. На тушении крупного пожара работали свыше 300 спасателей, были привлечены вертолет Ми-8 и самолет Ил-76, а также пожарный поезд. На место ЧС работали более ста спасателей из соседних регионов и Казахстана и два вертолета.
Во вторник утром пожар был локализован, спасатели проливали участки, где было тление травы.
В пресс-службе губернатора региона сообщают, что огнем уничтожены четыре домовладения в селе Сарбаево, но люди не пострадали.
"В деревне Сарбаево огонь, перекинувшийся на заросли сухой травы на подворьях, уничтожил четыре нежилых домовладения, пустовавших от 10 до 15 лет. Также сгорел гараж жителя села, примыкавший к одному из нежилых подворий, и сено, складированное на краю деревни", — сообщили в пресс-службе главы области.
По данным синоптиков, на территорию Оренбургской области в среду пришел циклон дождей, температура воздуха от +28 спустилась до +12.