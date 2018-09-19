Руководство Воронежской области контролирует ситуацию с ДТП с автобусами

ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости. Власти Воронежской области взяли на контроль ситуацию со столкновением автобусов на трассе "Дон" и окажут всю необходимую помощь пострадавшим, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.

Ранее сообщалось, что два автобуса столкнулись на 525-м километре трассы "Дон", возле поворота на Новую Усмань. Как сообщил представитель управления МВД по региону, один из автобусов стоял на обочине, второй в него въехал. По данным МЧС, в аварии погибли пять человек, полиция и медики информируют о четырех погибших и 18 пострадавших.

"Руководство области принимает все необходимые меры и оказывает всю необходимую помощь пострадавшим. Губернатор держит ситуацию на личном контроле", — сказал собеседник агентства.