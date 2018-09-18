МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России приведен в готовность для эвакуации пострадавших после ДТП с двумя автобусами в Воронежской области, сообщил старший офицер управления организации информирования населения НЦУКС МЧС России Рустам Рассаев.
"Для проведения санитарно-авиационной эвакуации в готовность приведен вертолет Ми-8 Южного авиационного-спасательного центра МЧС России", — сказал он. Как сообщил Рассаев, пострадавшие направлены в медучреждения.
Он также отметил, что на место ДТП незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС и другие службы экстренного реагирования для деблокирования людей и ликвидации последствий аварии.
К ликвидации происшествия привлечены более 60 человек и 20 единиц техники. Психологи МЧС оказывают адресную помощь, добавил он.