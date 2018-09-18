На Урале назвали возможную причину смерти школьника во время урока

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Причиной смерти пятиклассника во время урока в Екатеринбурге могла стать болезнь. Об этом сообщило областное СУ СК.

Накануне в гимназии № 47 во время шестого урока учительница заметила, что у одного из учеников текут слезы. Школьник сказал, что у него сильно болит голова. Учительница отправила ребенка в медпункт, где ему вызвали скорую помощь. Мальчика доставили в больницу, но позже, несмотря на усилия врачей, он скончался.

В СК сообщили, что признаков медикаментозного отравления нет.

Следователи опрашивают педагогов и медработников, устанавливается, своевременно ли оказали медпомощь. Точную причину смерти определят в ходе судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, урока физкультуры в тот день не было.

Также в прокуратуре отметили, что семья ребенка положительная, мальчик учился на отлично.