МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Следствие разбирается в обстоятельствах убийства иностранца, которого с ранением в шею нашли в автомобиле на Горьковском шоссе в Подмосковье, сообщает во вторник подмосковный главк СК России.

В понедельник случайный свидетель заявил в полицию, что около поворота на Электрогорск на обочине дороги стоит автомобиль с двумя иностранцами, один из которых в крови.

"В ходе осмотра места происшествия в автомобиле обнаружено тело 30-летнего гражданина иностранного государства с ножевым ранением шеи, в машине также находился его 32-летний соотечественник", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, обстоятельства выясняются.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о гражданах Вьетнама. Выживший иностранец утверждает, что его с земляком похитил неизвестный, подсев к ним в автомобиль. На шоссе злоумышленник якобы ударил ножом в шею одного из мужчин, забрал деньги и скрылся. Эту версию сейчас проверяют.