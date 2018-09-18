В Хакасии задержали вербовщика международной террористической организации

КРАСНОЯРСК, 18 сен — РИА Новости. Вербовщики запрещенной в России террористической организации "Джамаат Таухид валь-Джихад" задержаны в Хакасии, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" в отношении проживающего в Абакане иностранного гражданина, подозреваемого в содействии террористической деятельности. В рамках возбужденного уголовного дела члены ячейки задержаны", — говорится в сообщении.
Следователи изъяли экстремистские материалы, средства связи, подтверждающие вовлечение в деятельность террористической организации.