В Хакасии задержали вербовщика международной террористической организации

КРАСНОЯРСК, 18 сен — РИА Новости. Вербовщики запрещенной в России террористической организации "Джамаат Таухид валь-Джихад" задержаны в Хакасии, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

В ведомстве сообщили, что фигурант уголовного дела сформировал ячейку из четырех человек и осуществлял деятельность по склонению и вербовке жителей Хакасии к выезду и участию в деятельности террористической организации на территории Сирии. Одновременно он выражал намерения совершить противоправные действия террористического характера в Хакасии, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов, добавили в УФСБ.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" в отношении проживающего в Абакане иностранного гражданина, подозреваемого в содействии террористической деятельности. В рамках возбужденного уголовного дела члены ячейки задержаны", — говорится в сообщении.

Следователи изъяли экстремистские материалы, средства связи, подтверждающие вовлечение в деятельность террористической организации.