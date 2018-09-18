В Екатеринбурге автобус сбил женщину около вокзала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Пассажирский автобус сбил женщину около вокзала в Екатеринбурге, пострадавшая скончалась, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды городского ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник около 06.30 (04.30 мск) на Привокзальной площади. Предварительно установлено, что 21-летний водитель автобуса 053 маршрута со стажем вождения 1 месяц наехал на женщину, которая в этот момент переходила проезжую часть в неположенном месте. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в городскую больницу №24.

"Женщина 1975 года рождения скончалась сегодня ночью в больнице, у нее была политравма. В отношении водителя возбуждено уголовное делопроизводство", – сказала собеседница агентства.