В Свердловской области нашли заблудившуюся неделю назад женщину

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Полицейские после семидневных поисков нашли в Свердловской области 67-летнюю жительницу деревни Газета, заблудившуюся в лесу, сообщается на официальном сайте МВД.

"В дежурную часть отдела полиции № 29 МО МВД России "Заречный" поступило сообщение о том, что ушла в лес и не вернулась 67-летняя жительница деревни Газета. Женщина перенесла инсульт и плохо ориентируется на местности", — приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Согласно сообщению, сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия, которые непрерывно продолжались более недели. В розыске были задействованы оперуполномоченные уголовного розыска, участковые уполномоченные, сотрудники патрульно-постовой службы полиции, а также представители МЧС, волонтеры, местные жители и родственники.

Уточняется, что около трех часов ночи полицейские вместе с родственниками пропавшей нашли ее в лесном массиве. Женщина была утомлена, сил самостоятельно передвигаться у нее уже не осталось. Полицейские оказали ей первую помощь и, соорудив носилки, помогли доставить домой.

"Семья Людмилы Вениаминовны выразила самые теплые слова благодарности в адрес полицейских, которые, не теряя надежды, искали ее в лесу и не остались равнодушными к их беде", — добавляется в сообщении.