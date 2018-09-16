Под Рязанью минивэн въехал в столб, один человек погиб

БРЯНСК, 16 сен – РИА Новости. Минивэн с пассажирами въехал в опору линии электропередач в Рязанской области, два человека госпитализированы, один погиб, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.

По предварительной информации, ДТП произошло около 5.30 мск на 198 километре автодороги Москва – Челябинск.

"Водитель минивэна Toyota на въезде в Рязанскую область не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередач. В результате чего, по предварительной информации, один человек погиб, двое госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что автомобиль, в котором ехали восемь человек, двигался в Москву со стороны Самары. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка. Данные о личностях погибшего и пострадавших, а также обстоятельства происшествия уточняются.