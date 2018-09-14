В Крыму рассматривают действия Украины как одну из версий причин химвыброса

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Власти Крыма и правоохранители рассматривают шесть причин загрязнения атмосферы на севере полуострова в районе города Армянск, в том числе сброс неустановленных веществ с территории сопредельного государства (Украины), сказал журналистам в Симферополе руководитель оперативного штаба, вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко.

"На сегодняшний день существует шесть версий причин выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Первая – сброс неустановленных химических веществ со стороны территории сопредельного государства", — сказал Михайличенко.

Остальными изучаемыми версиями являются: выброс вредных веществ в атмосферу предприятия "Титановые инвестиции", превышение уровней выброса вредных веществ предприятий "Бром" и "Крымский Содовый завод" (оба находятся в Красноперекопске), превышение объемов и концентрации сброса сернистой кислоты заводом "Титановые инвестиции" в кислотонакопитель и нарушение правил эксплуатации этим предприятием кислотонакопителя.

"Ведется расследование, информация не разглашается в интересах следствия. Как только будут выявлены причины и определены виновные, мы немедленно их озвучим", — сказал Михайличенко.

Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила в пятницу, что превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе снова зафиксирован на севере Крыма, где ранее уже произошел химвыброс из-за испарения кислотонакопителя химзавода "Крымский Титан". По ее словам, превышение среднесуточной концентрации отмечаются в 9 раз. При этом Пеньковская подчеркнула, что превышение концентрации сернистого ангидрида за последние сутки отмечено только в районе села Перекоп, и нет превышений ни по одной точке в Армянске.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский титан" полностью остановлен. Власти приняли решение вывезти детей из города Армянск и двух сел района в оздоровительные учреждения.