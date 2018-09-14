На заводе "Тольяттиазот" прошли обыски

САМАРА, 14 сен — РИА Новости. Следователи в четверг провели обыски на заводе "Тольяттиазот", сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.

"Тринадцатого сентября 2018 года на территории ПАО "Тольяттиазот" — крупнейшего производителя аммиака в России — прошли очередные следственные действия…" — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Тольяттиазот" является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Самарской области, его руководители и работники соблюдают законодательство РФ, в случае возникновения тех или иных вопросов сотрудничая с уполномоченными лицами и органами власти.

В СУСК по Самарской области ситуацию не комментируют.

"Тольяттиазот" — крупнейший российский производитель аммиака, производитель минеральных удобрений, метанола и продуктов его переработки. Основным владельцем "Тольяттиазота" считается бывший президент компании Владимир Махлай, структуры которого владеют 71% акций, еще 12,96% акций принадлежит швейцарской Ameropa, 10% акций — у холдинга "Уралхим".