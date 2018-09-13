СК проверяет информацию о нападении бродячей собаки на школьницу в Твери

ВОРОНЕЖ, 13 сен — РИА Новости. Следствие проверяет информацию о нападении бездомной собаки на десятилетнюю девочку в парке дворца детей и молодежи Твери, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Сообщается, что информацию о случившемся следствие обнаружило в ходе мониторинга средств массовой информации.

"Выявлена публикация, в которой сообщается о том, что 12 сентября 2018 года в парке Дворца детей и молодежи города Твери на 10-летнюю девочку напала бездомная собака, которая разорвала ее одежду. Оказавшаяся рядом женщина смогла отогнать животное", — говорится в сообщении.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Следствию предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в СМИ, дать правовую оценку действиям должностных лиц администрации, на которых возложена обязанность по содержанию территорий населенных пунктов и обеспечению безопасности граждан.

Менее двух недель назад, 30 августа, в поселке Химинститута Твери, в районе заброшенной школы, стая собак напала на женщину с ребенком. Мать закрыла собой четырехлетнюю дочь, и одна из собак укусила ее за ногу. По данному факту также проводится проверка.