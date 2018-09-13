На юге Красноярского края полностью открыли для движения трассу "Енисей"

Снег на автомобильной дороге Р-257 в районе Буйбинского перевала в Красноярской крае

Снег на автомобильной дороге Р-257 в районе Буйбинского перевала в Красноярской крае

КРАСНОЯРСК, 13 сен — РИА Новости. Трасса Р-257 на юге Красноярского края, ранее закрытая для грузовиков и автобусов из-за снега и тумана, полностью открыта для движения, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Утром в четверг из-за плохих погодных условий было введено временное ограничение движения для автобусов и одноосных грузовых автомобилей на участке с 85-го по 125-й километр трассы.

"В 14.45 (10.45 мск) движение на автодороге Р-257 "Енисей" открыто для всех видов транспорта", — сказал собеседник агентства.