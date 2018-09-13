В Югре девочки-подростки сбегают от родителей чаще мальчиков, заявили в СК

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен — РИА Новости. Девушки-подростки в Ханты-Мансийском автономном округе вдвое чаще юношей сбегают из дома, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.
"Все несовершеннолетние уходили из дома, только в одном случае подросток ушел из детского социального учреждения. В основном сбегали девушки – 17 случаев, реже — юноши (9). Многие подростки, уходившие из дома в 2018 году, сбегали не в первый раз", — говорится в сообщении.
"Что касается детей, сбегающих из дома от родителей, в основном это происходит после ссор, связанных с нежеланием детей выполнять домашние поручения или уделять больше времени учебе. Другими причинами, по которым дети уходят из дома, являются отсутствие доверия и взаимопонимания родных людей, их равнодушие", — добавили в следственном управлении.