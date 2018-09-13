В Югре девочки-подростки сбегают от родителей чаще мальчиков, заявили в СК

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен — РИА Новости. Девушки-подростки в Ханты-Мансийском автономном округе вдвое чаще юношей сбегают из дома, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.

Ведомство опубликовало данные статистики, подчеркнув, что с начала текущего года следователи зарегистрировали 26 сообщений о самовольном уходе 27 подростков в возрасте от 10 до 17 лет, каждый из них через некоторое время был найден. Такие факты фиксировались в семи городах и районах Югры.

"Все несовершеннолетние уходили из дома, только в одном случае подросток ушел из детского социального учреждения. В основном сбегали девушки – 17 случаев, реже — юноши (9). Многие подростки, уходившие из дома в 2018 году, сбегали не в первый раз", — говорится в сообщении.

Следователи отмечают, что в основном дети объясняют свои поступки желанием погулять, посетить на попутных машинах соседние населенные пункты, торговые центры, завести новые знакомства. И если из соцучреждений они сбегают в стремлении нарушить режим, проявить самостоятельность, то родительский дом подростки покидают после конфликтов в семье.

"Что касается детей, сбегающих из дома от родителей, в основном это происходит после ссор, связанных с нежеланием детей выполнять домашние поручения или уделять больше времени учебе. Другими причинами, по которым дети уходят из дома, являются отсутствие доверия и взаимопонимания родных людей, их равнодушие", — добавили в следственном управлении.