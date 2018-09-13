В Иркутской области потушили горевшее здание районной администрации

ИРКУТСК, 13 сен – РИА Новости. Административное здание потушили в райцентре Бохан местные пожарные подразделения утром в четверг, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Иркутской области.

Информация о возгорании в здании районной администрации поселка Бохан поступила спасателям рано утром в четверг. Горел первый этаж двухэтажного деревянного дома. В тушении пожара участвовали 34 человека и пять пожарных автоцистерн, которые бесперебойно подвозили воду из расположенной поблизости водонапорной башни, уточнили в МЧС.

"В настоящее время производится проливка и разбор строительных конструкций. Общая площадь пожара составила более 40 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду здание было обесточено из-за замыкания силового кабеля. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.