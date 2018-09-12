СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Бывший сотрудник крымской ГИБДД, ставший виновником ДТП с двумя погибшими, получил 7,5 лет колонии-поселения, сообщает пресс-служба Ялтинского городского суда.

Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, находясь в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

"Ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года", — говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу.

ДТП произошло в конце мая на автомобильной трассе Ялта — Севастополь — Гаспра". В результате ДТП погибли два человека, в том числе годовалый ребенок, еще два человека пострадали. Полицейский, согласно акту медицинского освидетельствования, находился в состоянии опьянения. Находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz, он проигнорировал требования дорожной разметки, не выбрал безопасную скорость движения и совершил выезд на полосу встречного движения, при этом пересек сплошную линию разметки, разделяющую встречные потоки транспортных средств, где допустил столкновение с автомобилем Kia Picanto.