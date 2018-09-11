В Татарстане возбудили дело после смерти бывшего тележурналиста

КАЗАНЬ, 11 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" по факту смерти бывшего тележурналиста из Набережных Челнов Егора Орлова, тело которого было найдено в реке, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану.

По данным следствия, 30-летний мужчина пропал 7 сентября, 9 сентября его тело было обнаружено спасателями в реке Атарка Елабужского района Татарстана. По данному факту проводилась доследственная проверка. По информации холдинга "СТВ-Медиа", Орлов с 2010 по 2017 годы работал на телеканале "РЕН ТВ" в Набережных Челнах.

"По предварительной версии, накануне исчезновения мужчина встретился с другом, после встречи с которым перестал выходить на связь. Со слов приятеля, они употребляли наркотические средства. Спустя некоторое время мужчина сел в свою машину Kia Rio и уехал в неизвестном направлении", — сообщили в следственном управлении.

Машина была обнаружена сотрудниками полиции 8 сентября возле лесопосадки, при этом двери были открыты, ключи находились в замке зажигания, вещи и документы – в автомобиле.

"По результатам доследственной проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство", — добавили в СУСК.

Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время также будут назначены судебно-биологическая, судебно-генетическая и судебно-дактилоскопическая экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.