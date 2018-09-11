В Татарстане возбудили дело после смерти бывшего тележурналиста

КАЗАНЬ, 11 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" по факту смерти бывшего тележурналиста из Набережных Челнов Егора Орлова, тело которого было найдено в реке, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану.
"По предварительной версии, накануне исчезновения мужчина встретился с другом, после встречи с которым перестал выходить на связь. Со слов приятеля, они употребляли наркотические средства. Спустя некоторое время мужчина сел в свою машину Kia Rio и уехал в неизвестном направлении", — сообщили в следственном управлении.
Машина была обнаружена сотрудниками полиции 8 сентября возле лесопосадки, при этом двери были открыты, ключи находились в замке зажигания, вещи и документы – в автомобиле.
Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время также будут назначены судебно-биологическая, судебно-генетическая и судебно-дактилоскопическая экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.