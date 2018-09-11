В Оренбурге мужчина напал на полицейского, который вез его в участок

УФА, 11 сен – РИА Новости. Мужчина, задержанный по подозрению в совершении преступления, ранил ножом полицейского в служебной машине в Оренбурге, правоохранитель госпитализирован, сообщило следственное управление СК РФ по области.

Инцидент произошел 10 сентября.

"Участковый-уполномоченный вез в служебном автомобиле задержанного по подозрению в совершении преступления против несовершеннолетней. Подозреваемый, чтобы избежать уголовной ответственности, напал с ножом на полицейского. Он ранил его в шею и лицо и скрылся с места происшествия. Позже он был задержан", — сообщили в СУСК.

По данным ведомства, полицейский госпитализирован. "У полицейского серьезные ранения — два ножевых в шею и несколько в лицо, ему оказывают необходимую медицинскую помощь", — пояснил РИА Новости представитель следствия.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении фигуранта дела меры пресечения в виде заключения под стражу.