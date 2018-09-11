В Уфе задержали районного прокурора при получении взятки

УФА, 11 сен – РИА Новости. Правоохранители задержали в Уфе районного прокурора при получении взятки в размере свыше пяти миллионов рублей, сообщает СУСК по Башкирии.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "получение взятки, совершенное в особо крупном размере".
"Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ", — сообщили в СК по республике.
Прокуратура Башкирии заявила, что факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в надзорных органах.
"По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ сотрудниками собственной безопасности прокуратуры Башкирии и республиканского управления ФСБ проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для задержания прокурора Советского района Уфы. Он подозревается в совершении коррупционного преступления", — сообщает башкирская прокуратура.