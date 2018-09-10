В Дзержинске простятся с четвертой погибшей при взрыве на заводе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Похороны сотрудницы завода имени Свердлова Наталии Арясовой, погибшей при взрыве, состоятся во вторник в Дзержинске, сообщается в официальном аккаунте завода в социальной сети "ВКонтакте".

На территории завода имени Я. М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области утром 31 августа произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли пятеро сотрудников завода. Для опознания тел погибших была назначена генетическая экспертиза. Шесть человек получили травмы, четверо из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Шестого сентября в Дзержинске простились с Захаром Сафроновым, Денисом Андреевым и Еленой Малковой, чьи тела были опознаны на прошлой неделе. Проститься с ними пришли около тысячи человек.

"Прощание с Наталией Арясовой состоится 11 сентября с 11.00 до 12.00 в ДК имени Свердлова", — говорится в сообщении.

Когда родственникам выдадут для погребения тело последней погибшей при взрыве на заводе Оксаны Тофэникэ, не сообщается.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия, организацией похорон погибших сотрудников занимается предприятие, оно же берет на себя все затраты, связанные с погребением. Кроме того, семьям пострадавших будет оказана материальная помощь в полном объеме в соответствии с условиями Коллективного договора предприятия.

Родственники погибших при взрыве в Дзержинске на заводе имени Свердлова получат по 1 миллиону рублей из Фонда социального страхования России. Также им будет оказана материальная помощь правительства Нижегородской области в размере 200 тысяч рублей, от администрации города Дзержинска семьи погибших получат по 100 тысяч рублей.

Завод имени Я. М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.