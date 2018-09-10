В Дзержинске простятся с четвертой погибшей при взрыве на заводе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Похороны сотрудницы завода имени Свердлова Наталии Арясовой, погибшей при взрыве, состоятся во вторник в Дзержинске, сообщается в официальном аккаунте завода в социальной сети "ВКонтакте".
Шестого сентября в Дзержинске простились с Захаром Сафроновым, Денисом Андреевым и Еленой Малковой, чьи тела были опознаны на прошлой неделе. Проститься с ними пришли около тысячи человек.
"Прощание с Наталией Арясовой состоится 11 сентября с 11.00 до 12.00 в ДК имени Свердлова", — говорится в сообщении.
Когда родственникам выдадут для погребения тело последней погибшей при взрыве на заводе Оксаны Тофэникэ, не сообщается.
Родственники погибших при взрыве в Дзержинске на заводе имени Свердлова получат по 1 миллиону рублей из Фонда социального страхования России. Также им будет оказана материальная помощь правительства Нижегородской области в размере 200 тысяч рублей, от администрации города Дзержинска семьи погибших получат по 100 тысяч рублей.
Завод имени Я. М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.