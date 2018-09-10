В Москве возбудили дело против еще одного участника несогласованной акции

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Второе уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника национальной гвардии возбуждено в Москве после несанкционированной акции в воскресенье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Ранее уголовное дело было возбуждено против мужчины, во время акции в воскресенье ударившего полицейского по голове.

"По данным следствия, 9 сентября 2018 года мужчина, принимая участие в несанкционированной акции в центре Москвы, в ответ на законные требования сотрудника национальной гвардии РФ нанес последнему удар в область головы", — сказала Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Несогласованная акция против изменений в пенсионное законодательство прошла в центре Москвы в воскресенье. В пресс-службе столичного управления МВД РИА Новости сообщили, что в несогласованной акции на Пушкинской площади принимали участие около 2 тысяч человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые он озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за пенсионный возраст для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста. Эксперты заявляли, что предложенная президентом доработка пенсионного законопроекта усиливает его социальную направленность, вследствие чего критика в адрес документа значительно уменьшилась.