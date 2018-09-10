МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов просит главу МВД Владимира Колокольцева и главу Калмыкии взять на контроль ситуацию с задержанной там девушкой-волонтером.

"Естественно, мы написали обращения. Я пользуюсь, уважаемые коллеги, случаем, я обращаюсь к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву — положить конец этому беспределу в Калмыкии. Девчонка — сирота, вы что вообще позволяете себе? Выламывать ей руки в прямом и переносном смысле, чтобы она забрала заявление, что якобы это фейк, что этого ничего не было.

Я обращаюсь к господину Орлову — руководителю Калмыкии. Вы хотите очень быстротечно пост потерять? Потеряете!", — сказал Миронов в понедельник в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам единого дня голосования.

Глава фракции показал зафиксированный на видео вброс бюллетеней и отметил, что речь идёт о 81-м участке в республике Калмыкия.

"Там работала наблюдателем от нас, вернее, членом комиссии с совещательным голосом — студентка третьего курса калмыкского государственного университета… Всю ночь провела, задержанная в уголовном розыске, если вы думаете, что ее допрашивали… на неё оказывается не меньшее давление, к ней туда на участок уже прилетал декан факультета с угрозой отчисления из университета за то, что она сделала", — сообщил Миронов.