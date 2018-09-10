В Москве возбудили дело о покушении на убийство после нападения на вокзале

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Дело о покушении на убийство возбуждено после нападения мужчины с ножом на Курском вокзале в Москве, сообщается в канале СК РФ в WhatsApp.

Около 4 утра в полицию поступило сообщение, что в зале ожидания на Курском вокзале неизвестный нанес телесные повреждения ножом двум гражданам, пострадавшие были госпитализированы. Позже выяснилось, что задержанный ранее судим по статье "Убийство", в 2006 году его приговорили к 11 годам лишения свободы. Сейчас мужчина, по данным полиции, находится в неадекватном состоянии, его направили на медицинское освидетельствование. Предстоит выяснить, принимал ли он наркотики или алкоголь.

"Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек на Курском вокзале в Москве", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 10 сентября 55-летний ранее судимый мужчина в зале ожидания Курского вокзала из хулиганских побуждений нанес несколько ударов ножом женщине и мужчине. Они были доставлены в больницу.

Добавляется, что в ходе расследования правовая оценка также будет дана действиям работников службы безопасности и сотрудников полиции, обеспечивавших безопасность в здании вокзала.

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского и городской клинической больнице №29, куда доставили раненых, РИА Новости ранее сообщили, что пострадавшие мужчина и женщина находятся в реанимации в тяжелом состоянии.