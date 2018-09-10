Суд оставил под арестом двух фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

КЕМЕРОВО, 10 сен — РИА Новости. Кемеровский областной суд в понедельник оставил в силе решение Центрального районного суда Кемерово, продлившего до 25 и 26 сентября арест руководителя отвечавшей за обслуживание противопожарной сигнализации в сгоревшем ТРЦ "Зимняя вишня" компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко и сотрудника компании Александра Никитина, сообщил РИА Новости представитель облсуда.

"Областной суд сегодня рассмотрел и оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Полозиненко и Никитина и их адвокатов на продление им срока содержания под стражей. Решения суда первой инстанции остались без изменения", — сказал собеседник агентства.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 11 человек, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.