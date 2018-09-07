В Кузбассе начались восстановительные работы в подтопленной шахте

НОВОСИБИРСК, 7 сен — РИА Новости. Восстановительные работы начались в подтопленной шахте имени С. Тихова около Ленинск-Кузнецка, горняки будут устанавливать новый насос взамен вышедшего из строя, сообщил РИА Новости представитель департамента угольной промышленности администрации Кемеровской области.

Шахту имени С. Тихова подтопило на глубине 320 метров около Ленинск-Кузнецка Кемеровской области в результате выхода из строя водооткачивающего насоса. По данным Ростехнадзора, все горняки благополучно вышли на поверхность.

"В настоящее время работа шахты не остановлена. Останавливалось лишь проведение выработок в одном из забоев, где произошло подтопление. Там находилось всего 29 человек. Сейчас горняки возвращаются для установки нового насоса", — сказал собеседник агентства.

В департаменте отметили, что опасности для людей в шахте нет. Работы по установке насоса могут занять до 12 часов, а работа шахты в прежнем режиме, вероятнее всего, будет восстановлена в течение 24 часов.

Представитель департамента добавил, что все горняки при подтоплении успешно вышли из шахты самостоятельно. Пострадавших среди них нет.

Проектная мощность первого пускового комплекса шахты — 1,8 миллиона тонн угля в год. Запуск шахты состоялся летом 2017 года. Производит дефицитный для России коксующийся уголь.