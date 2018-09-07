Из подтопленной шахты в Кузбассе вышли все горняки, заявили в Ростехнадзоре

МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 7 сен — РИА Новости. Людей в подтопленной шахте имени С.Д. Тихова в Кемеровской области не осталось, все сами вышли на поверхность, сообщили РИА Новости в Ростехнадзоре.

"Там случился инцидент, никакой аварии там не произошло. Люди сами вышли из шахты. Два забоя проходческих приостановили работу, это ненадолго, там просто грязь надо убрать. Это небольшое подтопление, двух проходческих забоев", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, предприятие создаст комиссию по расследованию инцидента, куда войдут и представители Ростехнадзора.

"Сотрудники Ростехнадзора находятся на месте. Комиссия будет создана по расследованию инцидента самим предприятием, наши сотрудники в эту комиссию войдут. Ничего страшного там сейчас не происходит. Все люди выведены на поверхность, пострадавших нет", — добавили в ведомстве.

Как сообщал источник РИА Новости в экстренных службах, расположенную в Ленинск-Кузнецком шахту подтопило на глубине 320 метров после того, как сломался водооткачивающий насос. По его данным, на момент ЧП под землей находились 255 горняков.

Факт происшествия РИА Новости подтвердили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. По данным спасателей, при подтоплении никто не пострадал.

Это относительно новая угольная выработка, первую очередь шахты ввели в строй лишь год назад, в июле 2017-го. Является подразделением "Промышленно-металлургического холдинга", одной из крупнейших в России металлургических и горнодобывающих компаний.

Как говорится на сайте компании, ПМХ – крупнейший в мире экспортер товарного чугуна и ведущий поставщик товарного кокса в СНГ.