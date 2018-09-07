Сейсмологи определили эпицентр землетрясения на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен — РИА Новости. Эпицентр землетрясения, произошедшего в среду в Челябинской области, находился в поселке Карауловска в Катав-Ивановском районе, сообщил РИА Новости научный сотрудник лаборатории природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Филипп Верхоланцев, находящийся в экспедиции в районе эпицентра землетрясения.

По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе в среду в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине десяти километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована в семи километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5. В 12.27 (10.27 мск) зафиксировано второе землетрясение магнитудой 4,4, очаг располагался на глубине два километра.

"Положение эпицентра мы уточнили — это в поселке Карауловка между Катав-Ивановском и поселком Орловка. При этом у землетрясения такой силы эпицентр является не точкой, а некоторой областью горных пород, в которых оно происходило. И для магнитуды 5,4 размер очага был порядка 15 километров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас группа ученых Горного института УрО РАН проводит макросейсмическое исследование с применением временных станций в центральной зоне землетрясения и опрашивает жителей Катав-Ивановского района. Он также отметил, что на месте работают сотрудники МЧС, которые разослали информационное письмо с рекомендациями, как себя вести во время землетрясения, по всем муниципальным образования.

Ранее Верхоланцев сообщил РИА Новости, что после основного землетрясения, которое произошло в среду в 03:58 местного времени (01:58 мск), было зафиксировано порядка 30 автершоков, последний из которых произошел утром в пятницу, ощущался он лишь в районе Катав-Ивановска.