На Урале зафиксировали более 30 новых толчков после землетрясения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Более 30 повторных сейсмических толчков было зафиксировано после землетрясения, произошедшего в среду в Челябинской области, сообщил РИА Новости научный сотрудник лаборатории природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Филипп Верхоланцев, находящийся в экспедиции в районе эпицентра землетрясения.

По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе в среду в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5. В 12.27 (10.27 мск) зафиксировано второе землетрясение магнитудой 4,4, очаг располагался на глубине 2 километра.

"Мы поставили три временных станции в районе эпицентра для того, чтобы фиксировать слабые толчки, которые происходят после землетрясения. Кроме основного толчка, который был 5 сентября в 03:58 местного времени (01:58 мск) и самого сильного афтершока в 12:27 (10:27 мск), который ощущался в Катав-Ивановске, поселке Орловска и поселке Верх-Катавка, сейсмические события до сих пор продолжаются. В Катав-Ивановске сегодня утром ощущали в 06:08 местного времени (04:08 мск) легкий толчок", – сказал собеседник агентства.

По его словам, афтершоки в последние два дня ощущаются лишь в районе Катав-Ивановска.

"Если брать инструментально обработанные афтершоки, то их было уже порядка 30", ­– уточнил Верхоланцев.