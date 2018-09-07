На Сахалине восстановили электроснабжение, нарушенное из-за тайфуна

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Специалисты завершили работы по восстановлению электроснабжения почти 20 тысяч человек на Сахалине, нарушенного из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

По данным министерства, 5 сентября с 1.00 до 10.00 из-за сильного дождя, ветра с порывами до 38 метров в секунду происходили отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

Без электроснабжения оставались бытовые потребители в городе Южно-Сахалинск и 31 населенном пункте Александровск-Сахалинского, Углегорского и Тымовского районов (около 19,5 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей – 27,5 МВт. К аварийно-восстановительным работам максимально привлекались 44 бригады в составе 156 человек и 59 единиц специальной техники.

"7 сентября в 03.24 аварийно-восстановительные работы завершены", — говорится в сообщении.