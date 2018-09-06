Аксенов рассказал о путях нейтрализации источника химвыброса в Армянске

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Глубокий анализов всех веществ, которые находятся в испаряющемся кислотонакопителе химзавода "Крымский титан", позволит выработать пути нейтрализации сложившейся ситуации, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В Армянске 4 сентября зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский титан" решено остановить на две недели. Полная остановка производства произойдет 9 сентября. Аксенов ранее заверил, что здоровью жителей ничего не угрожает. При этом, в качестве предупредительных мер, из Армянска и близлежащих сел было вывезено более 4 тысяч детей, которых разместили за государственный счет в санаториях.

"Ожидаем результатов анализов, которые должны поступить из Москвы и Санкт-Петербурга. Обобщим эти результаты, поймем, какой выбрать путь для нейтрализации данного вещества, которое находится в этом кислотонакопителе", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, кислотонакопитель можно закрыть зеркалом воды, однако у региона нет столь больших пресных запасов. А переброска морской воды из ближайшего залива может вызвать химическую реакцию.

"С понижением температуры воздуха количество испарений однозначно уменьшится. Если температура будет ниже 20 градусов, соответственно ситуация может быть локализована природным путем", — сказал Аксенов.

Предыдущий случай загрязнения атмосферы на севере полуострова был зафиксирован в конце августа. Из-за выброса загрязняющего вещества 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции").

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, который за последние годы значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

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